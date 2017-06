Uus hambaravihüvitis jääb haigekassa tõrksuse tõttu paljudele kättesaamatuks

Eesti hambaarstide liidu juhatuse liige Katrin Metstak (arst fotol) soovib, et haigekassa vaataks hinnakirja üle ja poliitikud mõtleksid, millega nad on hakkama saanud. „Nad on võtnud vastu seaduse, mille järgi toimetada ei saa.”

Foto: Priit Simson