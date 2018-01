Uus maksusüsteem paneb maksuameti teavitussõnumeid saatma

Rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov ütles kuu aega tagasi Keskerakonna korraldatud maksukonverentsil, et maksuametile tekib sel aastal uus võime. „Maksuamet saab õiguse töötajat teavitada, kui on näha, et tema puhul on arvesse võetud maksuvaba tulu suurem, kui seadus lubab. See on järjekordne samm, et ära hoida võimalikke negatiivseid üllatusi,” ütles Jegorov toona.