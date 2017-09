Uus uuring: eestlane joob suuri koguseid, kuid häbeneb seda tunnistada

Eesti Päevaleht avaldab sel nädalal uue lugudesarja „Eesti elu pudelis”. Tervise arengu instituudi tänavu valminud uuring näitab, et eestlased joovad endiselt liiga palju. Anonüümsetes küsitlustes tunnistatakse, et on end mäluauku joodud ja kohustused unarusse jäetud, väljendatakse häbi- ja süütunnet. Tänane lugu annab ülevaate viimasest eestlaste alkoholi tarvitamist käsitlevast uuringust. Homme ilmub lugu sellest, kuidas jäädakse sõltuvusse ning mille poolest see meeste ja naiste puhul erineb. Ees seisavad veel lood alkoholisõltuvuse ravist, alkoholi ja vägivalla seostest ning viimaks sellest, milline on alkoholi põhjustatud kahju ja mida teha, et ennetus oleks tõhus.