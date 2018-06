Uute traditsioonide kujunemine: perereis Lätti hõlmab ka alkoholipoe külastust

Eesti-Läti piiri äärsete alkoholipoodide äri õitseb üha hoogsamalt. Põhja-Läti alkoholiladude käibe on suurenenud samas tempos Eesti alkoholiaktsiisi tõusuga ja trend lõunanaabrite käest märjukest keelekasteks soetada tundub muudkui kasvavat.

Uus vaatepilt on aga see, kuidas märjukese kokkuostu on kaasatud ka pere järelkasv: alkoholilaariga patseeriv mudilane või raske joogikraami vettu panustav varateismeline pole just päris selline vaatepilt, mis alkoholipoodi silme ette manades esile võiks kerkida