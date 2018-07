Uutest kolleegidest saab suvetööl ühine pere

Esimesed töökogemused suvistel tööotsijatel on olnud kahetised: kel käed-jalad tööd täis, kel vaba aega oodatust rohkem. Viimast kinnitavad üllatusega SEB praktikandid Viivika, Julia Alexandra ja Grete-Maarja. „Tööd saab teha endale sobivas tempos ja kohas ning lahkuda siis, kui soovid, peaasi, et töö on õigeks ajaks valmis ja korralikult tehtud,” rääkis Julia Alexandra oma aja juhtimisest. Päeva planeerib ta tööhulga ja tuju järgi. „Üldiselt sammun ma alles tööpäeva lõpus jõusaali, kuid mõni päev vajab keha juba lõunapausil väikest ergutust, et tööpäeva lõpuni ilusti vastu pidada,” kirjeldas ta imelühikest maad trenni – supsti töökohast üle tee. Keset tööpäeva käib trennis veel tema mitu kolleegi.