Vaesusega võitlejad. Toidumaailma tipptegijad korraldasid heategevusliku õhtusöögi

Restorani Moon tippkokk Roman Zaštšerinski veedab esmaspäeva õhtu toitu valmistades ja pingsalt telefoni jälgides. Arstid ütlesid, et just sel õhtul peaks tema perre sündima poeg. Ta kontrollib iga natukese aja tagant, ega ole tulnud sõnumit, et nüüd.