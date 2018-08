Vägistatute kiirabi. Nelja haigla seksuaalvägivalla kriisiabikeskused pakuvad kannatanutele abi ööpäev läbi

Kriisiabikeskusesse võib pöörduda koos kaaslase, sõbranna või vanemaga. Vajaduse korral viibib kaaslane ka ülevaatuse juures. Foto: Anni Õnneleid

Kriisiabikeskustes on spetsiaalsed rape kit’id ehk komplektid, kus on olemas kõik vajalik, et koguda tõendusmaterjali. Enamik seksuaalvägivalla üleelanuid on noored ja teismelised, aga on ka sülelapsi ja eakaid.