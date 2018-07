Aa hooldekodu ruumid pole teab mis luksuslikud, kuid siiski puhtad ja piisavalt tänapäevased ning sealne atmosfäär ei peaks vägivalda esile kutsuma. Ometi tuleb seda ette. Foto: Ain Liiva

•• Hooldekodud kurdavad, et kliendid tarvitavad alkoholi ja muutuvad siis vägivaldseks.



•• Viimase viie aasta jooksul on hooldekodudes toimunud kaks tapmist.



•• Hooldekodude elanikkond muutub üha nooremaks ja nende seas on ka alla 40-aastaseid kliente.