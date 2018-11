Vahe püsib. Ratas on Kallasest kaugel ees

Kolm ja pool kuud enne 2019. aasta riigikogu valimisi hakkab võimalike valitsusjuhtide populaarsuse edetabel üha kindlamat vormi võtma. Eesti inimesed soovivad järgmiseks peaministriks Keskerakonna esimeest Jüri Ratast. Reformierakonna juhi Kaja Kallase toetus on Ratase omast kaugele maha jäänud. Eesti Päevalehe Turu-uuringute AS-ilt tellitud värske uuringu järgi, kus inimestel paluti nimetada kõige sobivam peaminister, toetab Ratast 31% ja Kallast 18% valijaid. Seega on kahe suurema erakonna juhi toetus sarnane kuu aja taguste tulemustega. Samal ajal tasub tähele panna, et küsitlus tehti enne valitsuskriisi.