Vähem looduskaitsjaid, rohkem IT-arendajaid. Ministeerium ootab ülikoolidest rohkem tulevikutöötajaid

Haridusminister Mailis Reps soovib aprillis toimuvatel riigieelarve strateegia läbirääkimistel saada järgmise nelja aasta jooksul kõrghariduse rahastamiseks igal aastal juurde 15 miljonit eurot. Selle lisaraha nimel konkureerivatel ülikoolidel seisab tänavu aga ees uute kolmeaastaste halduslepingute sõlmimine, kus pannakse paika, mida riik ülikoolidelt ootab.

Võrreldes varasemate kordadega, kui ministeeriumil on olnud eesmärk näiteks kõrgharidusmaastiku korrastamine (loe: väiksemate ja vähemkvaliteetsete kõrgkoolide jõulisem järelevalve ning ülikoolide erialade ühendamine), tahab ministeerium sel korral rohkem kaasa rääkida õppekavade koha pealt. „Ma arvan, et kõige suurem suund sel korral on kõrghariduse tööjõuvajadusega paremasse vastavusse viimine,” rääkis haridusministeeriumi kõrgharidusvaldkonna asekantsler Indrek Reimand. „Me ei arva, et siin saaks teha kannapöördeid. See on suur laev, mida on vaja aeglaselt pöörata.”