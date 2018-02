Vaher: ministeeriumile ei saanud kallinemine üllatuseks tulla

Piiriehituse esiti välja käidud 79 miljoni eurosest maksumusest on ühtäkki saanud peaaegu 200 miljonit eurot. Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, kes peab sellise möödapaneku eest vastutama ja kuidas?

Mööda pole keegi pannud. Me hakkasime pihta olukorras, kus riigipiir oli võsas, omandiküsimused olid lahendamata, me ei tundnud maastikku. Alustasime sisuliselt nullist.

PPA on algusest peale öelnud, et ehituse lõplik hind selgub pärast projekteerimist. Sellekohane info on ka vabariigi valitsuse memorandumis, kus me esitasime esialgse kalkulatsiooni selle teadmise pealt, mis meil oli.