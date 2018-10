Väikekirjastused kardavad monopoolse digiõpikute turu pärast hukku

Riik on saanud kaks nädalat rõõmustada töövõidu üle, millega on e-vormis põhikooliõpikud muudetud õpilastele ja õpetajatele tasuta kättesaadavaks. Põhikooliõpilased ja -õpetajad saavad tasuta kasutada õpikuid, mis on lisatud Opiqu keskkonda. Seni on olnud keskkonna kasutamine tasuline, kuid kuna platvorm võitis haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud digiõpikute litsentside ostmise hanke, maksab riik neile aasta jooksul Euroopa Sotsiaalfondi abiga 1,4 miljonit eurot litsentsitasu. Lihtsalt öeldes: riik ostab koolidele eraettevõttelt teenust.

„Kogu see hanke käik oli ette näha. Kõik, kes seda lugesid, ütlesid, et see hankedokument oligi loodud Opiqu keskkonna järgi. Enamiku kirjastajate käive on väikesem kui sellise projekti elluviimine,” ütleb kirjastuse Maurus juhataja Peep Pajumäe.

Platvormil on praegu 104 Avita, 13 Koolibri ja kaks Junior Achievementi õpikut. Opiqu keskkonna omanik on Star Cloud OÜ, mille asutaja ja juhatuse liige on Antti Rammo, kes on Avita digitaalse õppevara arendaja ja kes oli eelmise aasta oktoobri lõpuni Avita kaubamärgi omaniku, aktsiaseltsi BIT juhatuse liige.