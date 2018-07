Väikekooli joogivesi ei kõlba juua. Vald vilistab probleemile juba aastaid

Tääksi kooli ja lasteaia söökla kokk on aastaid tassinud puhast vett 100 meetri kauguselt kaevust. Lapsevanem Kairi Kibe võttis tema koorma enda peale ja võitleb selle eest, et puhas vesi majja saaks. Foto: Kenno Soo

Põhja-Sakala (endine Suure-Jaani) vald on kümme aastat pidanud lahenduseks seda, et Tääksi kooli söökla kokk tassigu vett kanistritega 100 meetri kauguselt kaevust.



Lapsevanemad ja vallavanem suhtlevad selgitustaotluste kaudu. Õiguskantsler tuletas vallajuhile meelde, et tal lasub kohustus kodanikele vastata.