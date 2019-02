25. jaanuaril kirjutas Eesti Päevaleht, et Eesti haiglates jagatakse rasedatele homöopaatide koostatud beebiraamatut, kus näiteks rasedusaegsete iiveldushoogude põhjuseks nimetati ämma vastuseisu lapse saamisele. Rakvere ja Järvamaa haigla otsustasid raamatute andmise lõpetada, Läänemaa haigla pakub neid edasi.

Järvamaa haigla vanemämmaemand Aiki Mäekivi ütles, et nad panid raamatud kõrvale, kuid on nüüd olukorras, kus neil ei ole rasedatele mingeid trükiseid jagada. „Vivian Arusaar [Ida-Tallinna keskhaigla ämmaemandusjuht – toim] ütles ilusti, et suuremates haiglates on palju ämmaemandaid, kes jõuavad ise materjale toota, väiksemates haiglates on see raskem,” sõnas Mäekivi. Tema arvates võiks Eesti ämmaemandate ühing välja töötada ühise infomaterjali, mida kõik haiglad üle Eesti saaksid rasedatele jagada.