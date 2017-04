Vaktsineerimise vastu on peamiselt kõrgharitud tallinlased

Kui laste vaktsineerimisest loobujaid on piisavalt palju, võivad mitmed juba unustatud haigused meie igapäevaellu naasta.

Aastas jääb vaktsineerimata keskmiselt kolm tuhat Tallinnas elavat last.



Vaktsineerimise vastu on peamiselt kõrgharidusega lapsevanemad.



Ühes piirkonnas elavaid vaktsineerimata lapsi ähvardab epideemia.

„Vaktsineerimata lastest 60% elab Tallinnas ja Harjumaal,” ütles terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje peaspetsialist Irina Filippova – isik, kellel on kõige parem ülevaade vaktsineerimise olukorrast Eestis. Filippova sõnul pöördub tema poole päevas keskmiselt neli lapsevanemat, kes küsivad vaktsineerimise kohta poolt- ja vastuargumente. „Sageli küsitakse mingi konkreetse asjaolu kohta või kui on jäädud vaktsineerimisega hiljaks. Nendele lapsevanematele vastamiseks kulub küll väga palju aega, aga ma saan aru, et neist vastustest oleneb konkreetse lapse saatus, sellest sõltub tema tervis,” selgitas ta.