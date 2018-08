Vald: töövõimetu isa andku ise oma autistlikule pojale sotsiaalabi. Tasuks 30 eurot kuus

Merle Aaspere seisab Mullavere külas koduhoovis ja on mures. Tema 22-aastane poeg Madis on autistlike käitumisjoontega raske puudega noormees, kes iseseisvalt hakkama ei saa. Sügava puudega abikaasa Margus on hinnatud täielikult töövõimetuks ega suuda tööl käia. Merlel on 60-protsendine töövõimetus. Vaatamata sellele on ta ainuke pereliige, kes töötab – müüjana.

Vanemad ei saakski mõlemad samal ajal töötada, kuna Madis vajab ööpäev läbi järelevalvet.

Kogu poisi elu on vanemad pingutanud, et poeg võimalikult aktiivne oleks. Abiks on olnud Maarja küla, mille toel Madis asus kaks aastat tagasi õppima Räpina aianduskoolis aedniku abiks.