Haigekassa plaan sulgeda oktoobrist Põlva ja Valga haigla sünnitusosakond, on kohalikud elanikud marru ajanud: veebikeskkonna petitsioon.ee kaudu on Põlva sünnitusosakonna toetuseks kogutud 2552 allkirja ning Valga sünnitusosakonna toetuseks teine samapalju. Ka meie lõunanaabrid on Valga haigla sünnitusosakonna toetuseks andnud umbes pool tuhat allkirja.