Valimisteks valmistuvad poliitikud mängivad uue sügisvalitsuse mõttega

Toompeal ringleb jutt, et IRL ja Reformierakond plaanivad suurt sügisest valitsuse vahetust ning saata Keskerakond ja SDE opositsiooni. Eri erakondade, sh Reformierakonna poliitikud kinnitasid, et on sellist juttu kuulnud. Ent IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder kinnitas, et tema ei tea sellest midagi.