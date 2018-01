Välireklaami keeld tuleks tühistada märtsiks

11. septembril, kui algas kohalike valimiste aktiivse agitatsiooni aeg, ütles president Kersti Kaljulaid valimisseadusest tuleneva välireklaami keelu kohta, et see on oma aja ära elanud ja valija mõtlemisvõimet alahindav. Õiguskantsler Ülle Madise tegi novembris riigikogule oma ettepanekud, soovitades kaotada poliitilise välireklaami keeld aktiivse agitatsiooni ajal, sh valimispäeval, sest see ei täida oma eesmärki.

Vabaerakond on algatanud vastava eelnõu ja riigikogu ongi selle teema ette võtnud, aga juba mitu kuud sügatakse kukalt, kuidas asja täpselt lahendada.