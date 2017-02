Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Taavi Perni hinnangul on välismaale põgenemine suurenev probleem.

16. september 2016. Phnom Penhi rahvusvaheline lennujaam Kambodžas. Temperatuur on troopilisele maale omaselt kuum: hoolimata õrnast pilvkattest valitseb väljas üle 30-kraadine palavus. Eestist pärit Mairo on juba vaikselt hakanud sellise kliimaga harjuma, sest ta on piirkonnas redutanud viimased neli aastat, viibides vahepeal nii naaberriikides Tais ja Vietnamis kui ka Lõuna-Hiina mere taga Filipiinidel.

Ühel septembrikuu päeval saavad aga 38-aastase Mairo seiklused eksootilistes riikides läbi. Kambodža politsei peab ta kinni ja annab oma Eesti ametivendadele teada, et tagaotsitav on leitud. Mitme riigi õiguskaitseorganite paar aastat kestnud koostöö jõuab eduka lõpplahenduseni. Põhja prokuratuur süüdistab Mairot aastatel 2011–2012 toime pandud maksukuriteos ja kuritegelikku ühendusse kuulumises, millega ta tekitas riigile üle 825 000 euro kahju.