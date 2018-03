Välismaalt Eestisse tööle tulnud otsivad inglise keelt oskavaid perearste tikutulega taga

EAS, siseministeerium ja perearstide liit otsivad võimalusi, et teha välismaalt Eestisse tööle või õppima tulnud inimestele esmatasandi arstiabi leidmine lihtsamaks. Selleks pakutakse võimalust, et perearstide andmebaasis võiks arsti nime juures olla märge selle kohta, millises võõrkeeles on ta valmis patsiente teenindama. Terviseamet sellist lahendust ei soosi, sest see nõuaks neilt vastutust arstide keeleoskuse eest.