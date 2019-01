Kui tõenäoline on, et britid lahkuvad Euroopa Liidust ilma leppeta?

Praegu on üpriski raske öelda. See oleneb paljuski sellest, kuidas tänane (eilne – A. P.) õhtu välja mängib ja mis lahendusega peaminister Theresa May järgmistel päevadel välja tuleb. Selle põhjal saab teha juba kaugemaid järeldusi.