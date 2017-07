Välistööliste kvoot on täis! Eesti ettevõtetel on oht tippspetsialistidest ilma jääda, töötajad ei saa arstiabi

Viru Keemia Grupp on viimastel aastatel väljastpoolt EL-i Eestisse tööle toonud kuus tippspetsialisti, peale selle on neil käinud 12 praktikanti.

Eesti majandust kahjustava olukorra tekkimist oli ette näha, ent riik pole seni võtnud vaevaks midagi muuta.

Sel aastal täitus esimest korda juba poole aasta pealt Eesti sisserände piirarv – 0,1% rahvaarvust ehk 1317 inimest. See tähendab, et järgmise kuue kuu jooksul ei saa politsei- ja piirivalveamet (PPA) Eestisse tööle tulevatele välismaalastele elamislubasid väljastada. Seda hoolimata sellest, et mullu eemaldati piirarvu täitudes kvoodi alt IT- ja idufirmade töötajad. Probleemile on tähelepanu juhtinud tööandjate keskliit, kaubandus-tööstuskoda, mitu teist liitu ja ka PPA, kuid seni pole poliitikud neid kuulda võtnud.