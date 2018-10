Välisülikoolidega võistlemiseks hakkab TalTech juba novembris üliõpilasi vastu võtma

Traditsiooniliselt on Eestis ülikoolidesse sisseastumise aeg olnud suvi, kui riigieksamite tulemused on teada ja gümnasistidel lõputunnistused käes. Kuid viimaste aastate trend on noorte välismaale õppima asumine juba pärast keskhariduse omandamist. Välisülikoolid alustavad vastuvõttu aga mõnikord isegi kümme kuud enne õppetöö algust. See seab Eesti ülikoolid olukorda, kus paljud tudengikandidaadid ei vaevugi kodumaal kandideerima, sest on juba välisülikooli vastu võetud. Nüüd on Tallinna tehnikaülikool (TalTech) esimese Eesti ülikoolina alustanud ka sügisest vastuvõttu.