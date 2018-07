Valitsus läks apteegireformi küsimuses lõhki, ent ei toeta siiski selle tühistamist

Veelgi enam, Reinsalu käis välja aastate jooksul korduvalt arutatud idee, mille järgi võiks lubada käsimüügiravimeid müüa ka toidupoodides ja tanklates.

Reinsalu on seni ainus valitsuse liige, kes on apteegireformi suhtes avalikult kriitiline. Tõsi, hiljuti päris sotsiaalministeeriumilt aru ka riigihalduse minister Janek Mäggi (Keskerakond), kes tahtis teada, kuidas kavatsetakse reform sujuvalt ellu viia ja mida teha siis, kui proviisorid ei jaksa apteeke hulgifirmadelt ära osta. Samuti palus Mäggi analüüsida, kui suur on risk, et välismaa apteegikett esitab Eesti vastu kahjunõude ja kui suureks see võib kujuneda (seni on ainsana seda plaaninud teha Benu). Mäggi kiri sai küll tähelepanu, ent otsesõnu ta reformi ei kritiseerinud. Ka ei väljendanud ta soovi see tühistada.

Üllatuslik on, et justiitsminister alles nüüd kriitikaga lagedale tuli. Ravimiseaduse muudatused võeti riigikogus vastu juba 2014. ja 2015. aastal. Ka konkurentsiameti seisukoht, millele Reinsalu viitas ja mille järgi pärsiks reform konkurentsi, on kolm aastat vana.