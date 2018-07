Neljapäeval teatas valitsus, et moodsa idapiiri väljaehitamine koos ülalpidamiskuludega läheb järgmise kaheksa aasta jooksul maksma 320 miljonit eurot. Seejuures arvestab riik, et kuni 2026. aastani kerkivad mitmesugused projekti mõjutavad hinnad keskmiselt 7% aastas. Varasemad trendid näitavad, et valitsus on jätnud hinna sisse korraliku ülekatte, sest varasem ehitushinna tõus sellist kallinemist ei ennusta. Kui nii siiski läheb, on valitsusel võimalik hakata edaspidi väljastama positiivseid uudiseid, kuidas piiriehitus läheb prognoositust odavamaks.