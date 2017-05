Valitsuse maksueelnõusid ootab tänasel ööistungil küsimustelaviin

Esimesel lugemisel on enamik uuele valitsusele olulisi maksumuudatusi, mis peaksid jõustuma järgmisel aastal.

Täna on riigikogus oodata väga pikka istungit, kuhu on saadikutel ilmselt mõistlik ka magamisriided kaasa võtta, sest mõnede poliitikute arvutuste järgi kulub lõpule jõudmiseks aega vähemalt kella ühe-kaheni öösel. Kas opositsioon hakkab istungit venitama? Nii ja naa.

Päevakorra järgi on kavas arutada lausa 24 eelnõu, millest mõni on kolmandal või teisel lugemisel, kuid teema on selline, et nendega pikka arutelu ei tule. Ent nimekirja eesotsas on esimesel lugemisel enamik uuele valitsusele olulisi maksumuudatusi, mis peaksid jõustuma järgmisel aastal.