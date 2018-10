Valitsuse riigipalgaliste töökohtade dieediprogramm on hakanud tõrkuma

Arvestades kogu Eestit painavat tööjõupuudust ja rahvastiku kahanemise trendi on oluline, et riik ehk avalik sektor hoiaks inimeste palkamisega võimalikult konservatiivset joont. Viimased kolm aastat on valitsus püüdnud hoida, et riigisektori palgasaajate hulk ei oleks suurem kui 12% tööealisest elanikkonnast. See omakorda tähendab, et avalik sektor peaks end aastas umbes 750 töötaja võrra õhemaks hööveldama.