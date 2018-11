Valitsuse üksmeeleta president ränderaamistikule alla ei kirjuta

Päeva vältel Kadriorus käinud kolmest opositsioonierakonnast lubas raamistikku riigikogus toetada Reformierakond, kes veel esmaspäeval toetuse või vastasseisu kohta selget vastust ei andnud. „Reformierakonna fraktsioon esitab riigikogu avalduse tekstile oma parandusettepanekud ja kui neid toetatakse, saame ka avaldust toetada,” kommenteeris Kaja Kallas. Kuigi president heitis ette, et Reformierakonna plaan valitsust umbusaldada ei anna ränderaamistikule ja valitsuskriisile lahendust, ei ole umbusaldamise kavatsus Kallase sõnul kustutatud.

Põhimõtted, mida Reformierakonna fraktsioon muudatusettepanekutena arutama hakkab, on partei juhatuse liikme Kristen Michali sõnul riigi iseseisev rändepoliitika, piiride riigi kontrolli all hoidmine ja see, et Eestil poleks kohustust rändajaid vastu võtta, kuid lähteriigil oleks kohustus nad tagasi võtta. Oluline põhimõte, mille erakond soovib Michali sõnul lisada, on see, et valitsus peab ränderaamistikus otsuse langetama.