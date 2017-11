Vanad kaevandusalad tahetakse inimestele ja loomadele meeldivamaks teha

Nii kui kopad ja kallurid on kaevandustes oma töö lõpetanud, tekib küsimus: mis saab tühjaks kaevandatud maast edasi? Praeguse seaduse järgi on kaevandajal kohustus teha juba enne tööde alustamist plaanid, mida maa-alaga pärast kaevandamist pihta hakata ja kuidas paik korrastada, kuid seni on ülesanne tihti lahendatud üsna lihtsalt ja istutatud sinna näiteks uus mets.