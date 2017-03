Vanainimeste peks koduseinte vahel. „Ta ütles, et kui ma ise ei sure, siis ta tapab mu”

Viiest eakast ohvrist neli on naised. Neljal juhul viiest on vägivallatseja purjus. Foto: Shutterstock

Eakad on keeruline ohvrite grupp, sest abini jõuavad vähesed. Enamiku juhtumite puhul on ründaja pereliige, enamasti poeg. Pensionipäev on eakatevastase vägivalla haripunkt.