Nädalavahetusel toimunud Baltic Pride’i rongkäigul osales korraldajate andmetel 1800 inimest. LGBT+ kogukonna korraldatud rongkäigu alapealkiri oli „Koos” ja just selle sõnumiga võttis üks osalenud seltskond sündmuse kokku: „Eestis on vaja seda paraadi, et näidata vähemustele, et on palju inimesi, kes neid toetavad.”