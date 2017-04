Vananemine ei peaks ära võtma õigust olla inimene

Briti innovatsioonistrateeg Jackie Marshall-Cyrus annab nõu, kuidas ka sotsiaalvaldkonnas uuendusmeelselt mõelda.

Olete loonud innovatsiooniettevõtte, töötanud õena Trinidadis ja Ühendkuningriigis, teil on magistrikraad pedagoogikas. Millist nõu annate Eestile: kuidas edukamalt vananeda?

Valitsused ei ole veel aru saanud, kuidas majanduse ja tehnoloogia võimalusi saab edukalt rahva heaks rakendada. Ei ole poliitilist tahet sellega teadlikult tegeleda. 21. sajandil ei peaks me kasutama hoolduse mudelit, mis on kasutusel 19. sajandi lõpust. Eesti on digiteerimises saanud suure edumaa, te olete üle saanud probleemist, millest paljud Euroopa riigid pole jagu saanud: digitaalsest lõhest nooremate ja vanemate inimeste vahel. Teil ei ole see kaugeltki nii suur kui teistes riikides. See on teie väga suur eelis. Arendada tuleb aga sotsiaalset ja majanduslikku innovatsiooni. Kuidas tulla välja uute säästvate viisidega rahva toetamiseks: puuetega inimeste, vanemate täiskasvanute või elustiilist tingitud krooniliste vaegustega inimeste toetamiseks. Rahva harimiseks ja ennetuseks.