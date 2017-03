Eile avaldatud OECD Eesti keskkonnapoliitika tulemuslikkuse ülevaates jagati Eestile tehtu eest nii piitsa kui ka präänikut.

Majanduskoostöö ja arengu organisatsiooni OECD raportis kõlas karm hinnang: Eesti majandus on Euroopas kõige süsinikumahukam ja energiaintensiivsuselt kolmas. See on tingitud peamiselt meie riigi suurest sõltuvusest põlevkivist. Põlevkivi kaevandamine on peamine mõjutegur eelkõige õhusaastes ja jäätmetekkes.