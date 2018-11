Vanemad õigustavad tutistamist ja laksuandmist varasemast rohkem

„Ära löö last!” seisis kiri kurva näoga laste fotodel bussipeatustes ja telerites üle Eesti. Oli aasta 1997, esimene kampaania, mis võitles laste füüsilise karistamise vastu. Möödunud on üle 20 aasta, aga 42% täiskasvanud eestlastest arvab mingil põhjusel endiselt, et mõnes olukorras on lastevastane füüsiline vägivald mõistetav.