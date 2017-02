Justiitsministeeriumi nelja aasta eest Jõhvi kolitud osakond ägab personaliprobleemide käes.

Sisekaitseakadeemia Narva kolimist toetavad justiitsminister Urmas Reinsalu ja ministeeriumi vanglate asekantsler Priit Kama on korduvalt näiteks toonud vanglate osakonda. Kuigi mõlemad on möönnud, et kolimine oli keeruline ja paljud töötajad ei tahtnud Jõhvi minna, suudeti personaliprobleemid kõrvaldada juba esimestel kuudel.

Ent asjaga kursis olevad ametnikud on Eesti Päevalehele mõista andnud, et tegelik olukord on hoopis teine. Viidatakse kolimisest põhjustatud suurele kompetentsi kadumisele ja kaadri voolavusele, vähesele tööga rahulolule ja sellelegi, et paljud töötajad käivad endiselt Tallinnast Jõhvis tööl.