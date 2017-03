Sel aastal on töövõime hindamise pärast kohtu poole pöördunud kolm inimest.



Eelmise nädala lõpu seisuga on tänavu esitatud 377 töövõime hindamise vaiet.

Põhja-Tallinnas elav 57-aastane Tõnu Leetberg on 2010. aastast alates olnud töövõimetuspensionär. 2015. aastal hindas sotsiaalkindlustusamet ta püsivalt töövõimetuks. Üha süvenev silmahaigus on muutnud Leetbergi nägemise nii halvaks, et ta võib millalgi pimedaks jääda. „See krooniline haigus on mul olnud lapsest saadik,” ütleb Leetberg. Ninal seisavad tal eriti kanged prillid, tänu millele ta praegu veel näeb.