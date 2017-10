Nagu teisedki maailma riigid seisab Eesti raskete otsuste ees. Vananev elanikkond haigestub vähki üha sagedamini, samal ajal läheb vähiravi aina kallimaks ja ravimifirmad küsivad uute ravimite eest üha üüratumaid summasid. Tervishoiusüsteem on tohutu surve all ja see tugevneb veelgi.