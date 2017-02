Vastulause artiklile „Pankrotistunud Faciodele andis usaldusmärgi üks ja sama audiitor”

Illustratsioon: repro

Eesti Päevaleht kirjutas 4. jaanuaril, et Sergei Gritsenko on aastaid andnud usaldusmärke Facioga seotud firmadele. Gritsenko hinnangul pole äriregister ajakohane ja usaldusväärne allikas ega kajasta, kas audiitor on tõesti aruande auditeerinud või mitte.