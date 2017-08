Veebikonstaablid peavad üha rohkem klaarima täiskasvanute luhta läinud suhteid

Eestis on kolm veebikonstaablit, internetis töötavat politseinikku, kelle igapäevatöö on aidata inimesi veebikeskkonnas tekkivate probleemidega. Selgub, et levinud arvamusest erinevalt ei keerle nende töö peamiselt laste, vaid pigem riidu läinud ja sotsiaalmeedias musta pesu pesevate täiskasvanute tülide ümber.

„Mina lahterdan suure osa meile saabuvaid probleeme inimeste sassi läinud suhete tagajärgedeks. Viimaste aastate kindel suund on, et täiskasvanute probleemid on ülekaalus. Ainult 35–40% pöördumisi on lastelt,” sõnas veebikonstaabel Maarja Punak.