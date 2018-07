Vene kooli õpetaja: minu juures ei õpi Putini fanaatikud, vaid Trudeau ja Macroni fännid

Riigikogu liige Sven Sester (Isamaa) tegi hiljuti ettepaneku muuta Eesti lasteaiad ja koolid 100% eestikeelseks. Ütlesite Vikerraadios, et poliitikud võiksid tegeleda tähtsamate küsimustega.

Eriti Sester, kellelt ma ootaks rohkem rahandus- ja majanduskallakuga ideesid.

Ent kui vaadata näiteks Soome poole, siis seal on riiklik haridussüsteem soome keeles ja neil pole sellist keeleprobleemi nagu Eestis. Miks meil ei võiks kõik eesti keeles olla?

Soomes on teise kogukonna suurus midagi muud kui venekeelse kogukonna suurus Eestis. Praegu on meil võib-olla liiga palju venekeelseid koole. Aga mina unistan sellest, et saaksime endale lubada Tallinnas üht klassikalist vene gümnaasiumi, mis on pühendatud vene kultuuri ja keele süvaõppele. Midagi sarnast prantsuse lütseumi või saksa gümnaasiumiga. Muidugi saan suurepäraselt aru, et Eesti ei ole nii rikas, et saaks endale lubada kaht paralleelset õppesüsteemi. See oleks liiga suur luksus.