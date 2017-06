Vene poetess müüb Peterburi metroo juures oma raamatuid luuletustega Tallinnast

Tõlk ja kirjanik Galina Usova luuletab Tallinnast ja paneb maailmakuulsate kirjanike loomingut vene keelde.

Peaaegu igal pärastlõunal umbes kell 15–16 tuleb Peterburi Politehnitšeskaja metroojaama juurde lüheldast kasvu eakas naine ja pakub müüa raamatuid. See on 86-aastane tõlk ja poetess Galina Sergejevna Usova. Ta on vene keelde tõlkinud George Byroni ja Rudyard Kiplingi luulet ning Agatha Christie teoseid. Peale tõlkeraamatute müüb Usova oma luulekogusid. Ühe raamatu hind on 150–200 rubla, nii et odavamad maksavad pisut üle kahe euro.