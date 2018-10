„Ventiil” perearsti ja EMO vahel. Eestis alustas tööd esimene telemeditsiinikliinik

Süsteem on lihtne. Avad veebikliiniku kodulehe, valid sobiva arsti, broneerid aja ja maksad 20 eurot. Määratud ajal teete arstiga kliiniku platvormil videokõne. Seejuures on oluline, et mõlema isik autenditakse, nii et arst saab ligipääsu patsiendi digiloole. Nimelt sealtmaalt uuendus pihta hakkabki. Eestis toimiv perearsti nõuandetelefon ei ole isikustatav, mis tähendab, et arst ei tea tegelikult, mis tema patsiendi terviseloos toimunud on, ei näe uuringute tulemusi ega varasemaid diagnoose. Seega antakse perearsti nõuandeliinil nõu poolpimesi.