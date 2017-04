Verisulis aktivistid võitlevad pliiatsiga koleduse vastu

Lapsed tahavad koolimaja kõrval oleva lagunenud maja asemele kohvikut, ujulat või kunstimuuseumi.

Eile näitasid Kadrioru saksa gümnaasiumi (KSG) algklasside lapsed üles kodanikuaktivismi ning väljendasid oma meelsust koolimaja kõrval asuva inetu ja ohtliku maja vastu. KSG kõrval seisab kõle maja, mille vabatahtlik Päästeliit on hinnanud äärmiselt ohtlikuks ehitiseks. Osa hoonest on põlenud, aknaklaasid murenenud, laed osalt sisse vajunud. Majalobudik ei meeldi ka KSG õpetajatele, sest lastel on varisemisohtliku maja juurde vaba ligipääs ja majaümbrus on heakorrastamata.