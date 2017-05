Veskimägi Vaherile: energiasüsteemi idast eraldamine tähendab Eestile sama, mis Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumine

Elmar Vaher ja Taavi Veskimägi Foto: Tiit Blaat

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher vestleb riigifirma Elering juhi, endise poliitiku Taavi Veskimäega turvalisusest ja energiajulgeolekust, planeerimisest ja kriisideks valmistumisest. Kaks riigi tippjuhti usuvad, et mida iganes uuendades on turvalisuse alustala kogukonnaga rääkimine – see aitab inimestel mõista, miks muutused toimuvad.