VIDEO | Kalavalvurid ehk Kuidas Keila jõel kottpimedas röövpüüdjaid varitsetakse

„Oleme ka ise kalamehed ja selle võrra ka rohkem loodusesõbrad, sest kui sa praegu neid siit ära nopid, siis pole varsti enam midagi püüda ja loodusele tehtud kahju on üüratu,” märgib Jüri. Ta kutsub huvilisi liituma veebilehel http://www.kalastajateselts.ee.

Siin, Keila jõel, on rahulik, aga mine Virumaale, seal on hoopis teine hoog, räägib Jüri. Röövpüüdjatel on oma süsteemid, valvurid, öövaatlusseadmed, nad püüavad nii elektriliste kui ka muude vahenditega. Meilgi on öövaatlusseadmed ja just neist tunnevad vabatahtlikud ka kõige rohkem puudust. Jüri annab siis ühe sellise mulle kätte, et vaadaku ma ise.

Kalad Keila jões, suured kui purakad Foto: Andres Putting

Näen endast eemal pimedas punaseid kujusid. Need on kalakaitsepatrulli liikmed. Puujuurte lähedal askeldab mingi loom. Aga palja silmaga ei näe kedagi. On rõske ja kottpime, isegi tähti pole näha.

Ühtegi röövpüüdjat me ei tabanud, aga rääkisime kohaliku kalamehega, kes enda sõnul käis joa alla kinni jäänud kalu tagasi vette suunamas, päästmas. Kui tõene see jutt on, teab kalamees ise. Foto: Andres Putting