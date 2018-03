Vietnamlaste smugeldamine on miljoniäri, millega Eestis tegeleb käputäis organisaatoreid

Venemaa ja Balti riikide kaudu vietnamlaste Euroopa Liitu smugeldamine on suur äri. Ainuüksi Baltimaade aastane turuväärtus hinnatakse 21 miljonile eurole. Pole teada, kes on Venemaal selle kuritegeliku ahela suuremad kasulõikajad, kuid arvatakse, et see ring on väike. Ka Balti riikides on mõni kõrgem kohalik organisaator, kuid Eestis kõrgeid tegelasi ilmselt pole, neid võib leida pigem Lätist või Poolast.