Viies Eesti gümnaasiumis on klassijuhataja asemel mentor

Mentor täidab sisult klassijuhataja rolli, kuid tavapärase 36 õpilase asemel on mentori juhendada kordades vähem õpilasi. Põlva gümnaasiumis on ühes rühmas õpilasi 5–17, olenevalt aineõpetaja koormusest. Ka teised koolid järgivad põhimõtet, et kui õpetajal on suur koormus, on tema õpirühmas vähem õpilasi, ja vastupidi. Õpilased on rühmadesse jaotatud loosi või nimekirja alusel, jälgides ka soolist tasakaalu.

„Kui klassis on 32 õpilast, siis kannatab kas klassijuhatamine või ainetunni andmine, sest õpetajal on ööpäevi nädalas ainult piiratud arv,” põhjendab mentorgruppide loomist Põlva gümnaasiumi direktor Alo Savi. Ta lisab, et õpilase iseseisvumist väike mentoriga grupp ei takista, vastupidi: ainetunnid on nagu ülikooliski erinevates rühmades. Mentor täidab klassijuhataja rolli, lihtsalt väiksema hulga õpilastega.

Saviga ühel meelel on ka Viimsi gümnaasiumi direktor Karmen Paul. „Kui täiskoormusega õpetaja on 36 õpilasele klassijuhatajaks, taandub klassijuhatamine pigem info vahendamisele, ürituste korraldamisele. Aga tööd õpilaste sisemise motivatsiooniga ei jõua õpetaja teha, ta väsib ära