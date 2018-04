Viimase kahe ja poole aasta jooksul on Venemaa Föderatsiooni eriteenistustega tehtud koostöö eest süüdi mõistetud kümme inimest

Kaitsepolitsei ja riigiprokuratuur on teinud head tööd: viimase kahe ja poole aasta jooksul on riigivastastes kuritegudes süüdi mõistetud üle kümne inimese. Nagu märkis riigiprokurör Inna Ombler, on eriti tähelepanuväärne see, et neist kümme on süüdi mõistetud Venemaa Föderatsiooni eriteenistustega tehtud koostöö eest.