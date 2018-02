Viimsi vald võttis SDE poliitiku 3000-eurose palgaga tööle staadioni haldama

29. juulil 2015 sõlmis Viimsi valla firma Viimsi Halduse juht Madis Saretok töölepingu sotsiaaldemokraat Raimo Tanniga. 3000-eurose kuupalga eest pidi Tann haldama Viimsi uut staadioni ja ellu viima leedvalgustuse võimaliku kasutuse projekti.

Paar kuud varem, mais oli Viimsis toimunud järjekordne võimupööre, mis tõi vallavanemaks Reformierakonna liikme Alvar Ildi, vallavolikogu esimeheks sai sotsiaaldemokraat Mailis Alt, kes praeguseks ei kuulu enam erakonda. Nii Tann kui ka Saretok olid tollal ja on ka praegu Viimsi vallavolikogu liikmed. Saretok kuulus valimisliitu Parteivaba Viimsi, mis osales siis koalitsioonis Reformierakonna ja sotsidega.

Saretok väitis, et tollal nn pandi ta tanki ja kästi Tann tööle võtta, ka palga suurus öeldi talle ette. Tanni 3000 eurot oli suurem palk, kui firma juht Saretok ise teenis. „Meid väänati jupp aega, sest mul ei olnud seda raha kusagilt võtta. Sain kõvasti riielda, et venitasin. Summa oli suur, see lõi palgafondi sodiks,” meenutas Saretok. Vajaliku raha saamiseks tõstis Viimsi kinnisvara haldav vallafirma üüri, mida vallalt vallamaja eest küsiti.